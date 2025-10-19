السيد بن صالح في باكو للمشاركة في أشغال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز 

باكو (أذربيجان) - حل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الخميس بباكو (أذربيجان) للمشاركة في أشغال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز، المزمع عقدها بعاصمة أذربيجان (باكو)، يومي الجمعة و السبت.

و كان في استقبال السيد بن صالح لدى حلوله بالمطار الدولي حيدر علييف بالعاصمة باكو، نائب رئيس الوزراء لجمهورية أذربيجان، علي أحمدوف.

وحل رئيس الدولة بعاصمة اذربيجان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، قادما من مدينة سوتشي (روسيا) حيث شارك ، يومي الثلاثاء و الأربعاء، في أشغال قمة روسيا-افريقيا، المخصصة للتقييم الشامل للعلاقات الروسية-الافريقية و لدراسة أفاق الشراكة بين روسيا و القارة السمراء.

و ينتظر نحو ستين رئيس دولة و حكومة في قمة باكو الذي ستجري تحت شعار "احترام مبادئ باندونغ لضمان إجابة تشاورية و مناسبة لتحديات العالم".