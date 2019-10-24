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يمكن لمن أغفل تسجيل إسمه في القائمة الانتخابية تقديم تظلم لدى اللجنة البلدية المعنية

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 18:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
يمكن لمن أغفل تسجيل إسمه في القائمة الانتخابية تقديم تظلم لدى اللجنة البلدية المعنية

الجزائر - أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، بأنه يمكن للمواطنات والمواطنين، الذين أغفل تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التقدم بتظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.

وجاء في بيان للسلطة أنه "عملا بأحكام المواد 18 و19 و20 من القانون العضوي 16- 10 المؤرخ في 25 اوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الى علم المواطنات والمواطنين الذي اغفل تسجيلهم في القائمة الانتخابية بانه يمكنهم التقدم بتظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية".

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واضاف المصدر انه يمكن للمواطنين ايضا تقديم اعتراض لشطب شخص مسجل بغير حق او لتسجيل شخص مغفل على ان يقدم هذا الاعتراض خلال العشرة (10) ايام الموالية لتعليق اعلان اختتام المراجعة الدورية السنوية للقوائم الانتخابية.

وتمت الاشارة في هذا السياق الى انه يمكن للأطراف المعنية، في حالة صدور قرار برفض الاعتراض، تسجيل طعن امام المحكمة العادية المختصة اقليميا في ظرف خمسة (05) ايام كاملة وابتداء من تاريخ تبليغ القرار طبقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

هذا واعلمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كذلك بان عملية التحرير والمصادقة على عقود الوكالات ستتواصل الى يوم الاحد 08 ديسمبر 2019 .

آخر تعديل على الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 18:30
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يمكن لمن أغفل تسجيل إسمه في القائمة الانتخابية تقديم تظلم لدى اللجنة البلدية المعنية
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 18:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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