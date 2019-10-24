بوتين يأمل أن تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها وتعزز سيادتها

وجاء تصريح الرئيس بوتين خلال لقائه مع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح على هامش القمة الأولى روسيا-افريقيا.
في هذا الخصوص أكد السيد بوتين قائلا " نعلم أن أحداثا هامة جدا تجري حاليا في الجزائر و نأمل بكل صدق أن يتجاوز الشعب الجزائري صعوبات المرحلة الانتقالية. كما أننا مقتنعون أن الأمور ستجري بشكل يستفيد منه الشعب الجزائري و يعزز دولته و سيادتها".
وحسب الرئيس الروسي فان موسكو "تولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر التي تعد أحد شركائها الاقتصاديين الأساسيين في افريقيا وفي العالم العربي".
وأردف يقول أن التبادلات الروسية-الجزائرية ارتفعت ب " 18 بالمئة في سنة 2018 لتبلغ قيمتها حوالي 5 مليار دولار".