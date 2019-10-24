بوتين يأمل أن تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها وتعزز سيادتها

الجزائر - صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس بسوتشي (روسيا) أن بلده يأمل " بكل صدق" ان " تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها و أن تعزز سيادتها"، حسبما أفادت به وكالة الانباء الروسية سبوتنيك.

وجاء تصريح الرئيس بوتين خلال لقائه مع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح على هامش القمة الأولى روسيا-افريقيا.

في هذا الخصوص أكد السيد بوتين قائلا " نعلم أن أحداثا هامة جدا تجري حاليا في الجزائر و نأمل بكل صدق أن يتجاوز الشعب الجزائري صعوبات المرحلة الانتقالية. كما أننا مقتنعون أن الأمور ستجري بشكل يستفيد منه الشعب الجزائري و يعزز دولته و سيادتها".

وحسب الرئيس الروسي فان موسكو "تولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر التي تعد أحد شركائها الاقتصاديين الأساسيين في افريقيا وفي العالم العربي".

وأردف يقول أن التبادلات الروسية-الجزائرية ارتفعت ب " 18 بالمئة في سنة 2018 لتبلغ قيمتها حوالي 5 مليار دولار".