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بوتين يأمل أن تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها وتعزز سيادتها

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 17:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
بوتين يأمل أن تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها وتعزز سيادتها

الجزائر - صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس بسوتشي (روسيا) أن بلده يأمل " بكل صدق" ان " تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها و أن تعزز سيادتها"، حسبما أفادت به وكالة الانباء الروسية سبوتنيك.

وجاء تصريح الرئيس بوتين خلال لقائه مع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح على هامش القمة الأولى روسيا-افريقيا.

في هذا الخصوص أكد السيد بوتين قائلا " نعلم أن أحداثا هامة جدا تجري حاليا في الجزائر و نأمل بكل صدق أن يتجاوز الشعب الجزائري صعوبات المرحلة الانتقالية. كما أننا مقتنعون أن الأمور ستجري بشكل يستفيد منه الشعب الجزائري و يعزز دولته و سيادتها".

وحسب الرئيس الروسي فان موسكو "تولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر التي تعد أحد شركائها الاقتصاديين الأساسيين في افريقيا وفي العالم العربي".

وأردف يقول أن التبادلات الروسية-الجزائرية ارتفعت ب " 18 بالمئة في سنة 2018 لتبلغ قيمتها حوالي 5 مليار دولار".

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بوتين يأمل أن تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها وتعزز سيادتها
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 17:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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