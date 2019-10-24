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رئاسيات: عبد القادر بن قرينة يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 16:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - أودع مرشح حركة البناء الوطني للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، عبد القادر بن قرينة اليوم الخميس، ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).

وقال السيد بن قرينة في تصريح للصحافة عقب إيداعه ملف الترشح، أن "الشعب الجزائري في حاجة لإعادة الثقة والأمل" وان الاستحقاقات الرئاسية القادمة ستكون "خطوة جديدة في تجسيد تطلعات الشعب واستكمال مسيرة التغيير التي أسس لها الحراك الشعبي عبر مسيراته المليونية في كل ولايات الوطن".

وأضاف السيد بن قرينة أن الحراك الشعبي "منح الأمل للشعب واسقط خطاب اليأس وأحبط خطة الفاسدين في دفع الوطن نحو نفق مظلم وأعاد الثقة في نفوس الخيرين والصالحين كي يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية".

وفيما يخص الحملة الانتخابية التي سيقوم بها أشار المتحدث أنها ستكون تحت شعار "معا نبني الجزائر الجديدة" وان البرنامج الذي سيقدمه خلالها "برنامجا طموحا" يهدف " لإخراج الجزائر من أزمتها"، معربا عن أمله في أن تكون هناك مناظرات تلفزيونية بين المترشحين.

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رئاسيات: عبد القادر بن قرينة يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 16:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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