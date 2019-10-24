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مجلس الأمة يشارك بستراسبورغ في مؤتمر رؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 16:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
مجلس الأمة يشارك بستراسبورغ في مؤتمر رؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

الجزائر - يشارك مجلس الأمة في مؤتمر رؤساء البرلمانات الذي تنظمه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ابتداء من اليوم الخميس بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حسب ما أفاد به المجلس في بيان له.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر الذي تدوم أشغاله على مدار يومين، ثلاثة محاور أساسية هي: "البيت الأوروبي مع آفاق السبعين سنة القادمة" و "تجسيد برنامج 2030 للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة" و كذا "دور البرلمانات الوطنية في مكافحة تنامي خطابات الكراهية".

ويجذر التذكير بأن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفة مدعو.

وستكون الغرفة العليا للبرلمان ممثلة في هذا المؤتمر بنائب رئيس مجلس الأمة و رئيس الوفد وحيد فاضل، الذي سيكون مرفوقا برئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و الضمان الاجتماعي أحمد بوزيان و عضو مجلس الأمة حكيم تمراوي.

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مجلس الأمة يشارك بستراسبورغ في مؤتمر رؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 16:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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