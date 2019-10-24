الوزير الأول يعزي عائلة الفقيد علي فضيل

الجزائر - بعث الوزير الاول، نور الدين بدوي، برقية تعزية الى عائلة المرحوم علي فضيل، الرئيس المدير العام لمجمع الشروق، الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 63 سنة، أكد فيها أن الفقيد كان "واحدا من أبرز وجوه الأسرة الاعلامية الذين استطاعوا أن يفتكوا بفضل عملهم مكانة ليست بالهينة في مجال السمعي البصري".

وقال الوزير الاول في برقية التعزية: "لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأخ والإعلامي المرحوم علي فضيل، الرئيس المدير العام لمجمع الشروق، الذي أرادت مشيئة المولى وقدره أن يودع الحياة الدنيا ويلتحق ببارئه، ولا يسعني في هذا الظرف الأليم إلا أن نعبر عن بالغ تأثرنا بهذه الفاجعة التي ألمت بعائلة الفقيد وعائلة مجمع الشروق وكافة العائلة الإعلامية، التي فقدت واحدا من أبرز إعلامييها الذين استطاعوا أن يفتكوا بفضل عملهم وجدهم مكانة ليست بالهينة في مجال السمعي البصري الخاص" .

"إن مصيبة الموت من أشد أنواع الابتلاء --يضيف السيد بدوي -- وما يسعنا في هذا الظرف الأليم، إلا أن نسلم بقضاء الله وقدره فيما أصاب، سائلا المولى عز وجل أن يمن على الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ولكم منا عائلة المرحوم الصغيرة والكبيرة، خالص عبارات التعازي وأصدق المواساة وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان".

بدوره، قدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، تعازيه الى عائلة الفقيد علي فضيل.

وجاء في برقية التعزية التي نشرت عبر موقع وزارة الاتصال: "متأثرا بالمصاب الجلل في فقدان السيد علي فضيل، الرئيس المدير العام لمجمع الشروق"، يتقدم وزير الاتصال ب"أصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، راجيا من المولى العلي القدير، ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان".

يذكر أن الفقيد علي فضيل قد تعرض قبل أيام الى نوبة قلبية ألزمته الفراش قبل أن تتدهور حالته الصحية وينتقل الى جوار ربه صبيحة اليوم الخميس.