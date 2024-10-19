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المجلس الأعلى للقضاء: المصادقة على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 14:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
المجلس الأعلى للقضاء: المصادقة على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين

الجزائر - صادق المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد يوم الخميس في دروته العادية الأولى برئاسة وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة القضائية.

وأوضح ذات المصدر، أنه بعد المصادقة على جدول الأعمال، صادق المجلس الذي استأنف أشغال دورته العادية الأولى، على "تعيين 432 قاضيا، ترسيم 343 قاضيا، إلحاق 13 قاضيا وإنهاء إلحاق 5 قضاة، الترقية إلى مجموعة أعلى لـ 1698 قاضيا"،

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بالإضافة إلى المصادقة على "طلبات الإحالة على الاستيداع لفائدة 20 قاضيا" وكذا "المصادقة على الحركة السنوية التي شملت قضاة الجهات القضائية العادية والادارية".

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وأضاف البيان، أن المجلس "تداول كذلك في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني القضاة".

 في الاخير، تقدم المجلس "بجزيل الشكر و العرفان للقضاة على تفانيهم المستمر خدمة للعدالة و الوطن متمنيا لهم التوفيق في مهامهم النبيلة".

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المجلس الأعلى للقضاء: المصادقة على تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 آخرين
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 14:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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