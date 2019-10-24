الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

إقرأ أيضا: الوزير الأول يعزي عائلة الفقيد علي فضيل
وكان المرحوم قد تعرض قبل أيام الى نوبة قلبية ألزمته الفراش قبل أن تتدهور حالته الصحية و ينتقل الى جوار ربه صبيحة اليوم الخميس .
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- انتقل اليوم الخميس الى رحمة الله ، الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل، عن عمر ناهز ال 63 سنة، حسب ما علم لدى المجمع .
إقرأ أيضا: الوزير الأول يعزي عائلة الفقيد علي فضيل
وكان المرحوم قد تعرض قبل أيام الى نوبة قلبية ألزمته الفراش قبل أن تتدهور حالته الصحية و ينتقل الى جوار ربه صبيحة اليوم الخميس .