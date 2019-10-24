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الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 11:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 66 مرات
الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

الجزائر- انتقل اليوم الخميس الى رحمة الله ، الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل، عن عمر ناهز ال 63 سنة، حسب ما علم لدى المجمع .

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وكان المرحوم قد تعرض قبل أيام الى نوبة قلبية ألزمته الفراش قبل أن تتدهور حالته الصحية و ينتقل الى جوار ربه صبيحة اليوم الخميس .

آخر تعديل على الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 15:11
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الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 11:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 66 مرة   شارك

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