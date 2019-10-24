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القمة الأولى روسيا-افريقيا: تعزيز العلاقات الشّاملة مرهون بمشاركة قويّة للاتحاد الإفريقي

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 11:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
القمة الأولى روسيا-افريقيا: تعزيز العلاقات الشّاملة مرهون بمشاركة قويّة للاتحاد الإفريقي صورة وأج

سوتشي (روسيا) - اعتبر رئيس الدولة, السيد عبد القادر بن صالح, يوم الخميس بسوتشي (روسيا), أن تعزيز العلاقات الشّاملة بين الدول الإفريقية و روسيا مرهون بمشاركة قويّة للاتحاد الإفريقي في هذه العملية.

و اكد السيد بن صالح في خطابه خلال افتتاح اشغال القمة الأولى روسيا-إفريقيا ان العلاقات "المميّزة" التي تربط روسيا بالعديد من البلدان الإفريقية بما فيها الجزائر "مؤهّلة لأن تكون مثالا يقتدى به و أن يكون لها الأثر الإيجابي على البلدان الإفريقية قاطبةً".

و تابع رئيس الدولة قائلا: "إنّ بلدي الذي تجمعه بروسيا علاقة جيّدة مبنية على أساس تقوية المصالح المتبادلة، يرى أنّ تعزيز علاقاتنا الشّاملة هذه مرهون بمشاركة قويّة للإتّحاد الإفريقي في هذه العملية خاصّة و أنّ منظمتنا القاريّة قد برهنت عبر ما يقارب جيل من الزّمن على دورها الرّيادي الذي لا غنى عنه في المساهمة، جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في تعزيز القارّة الإفريقية و الدفع بعلاقاتها قدما إلى الأمام مع شركائها الأجانب".

و لهذا, يقول السيد بن صالح, "فإنّ الجزائر لعلى يقين بأنّ الإتّحاد الإفريقي سوف يجد مكانه الحقيقي في مسار عمليّة التّعاون الطّموحة التي نصبو إليها في إطار العلاقة الرّوسية-الإفريقية".

يذكر ان السيد بن صالح يشارك في هذه القمة, التي تهدف الى تعزيز العلاقات السياسية و الاقتصادية بين روسيا و الدول الافريقية, على رأس وفد رفيع المستوى يضم كل من وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم و وزير المالية, محمد لوكال و وزير الطاقة, محمد عرقاب.

آخر تعديل على الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 12:33
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القمة الأولى روسيا-افريقيا: تعزيز العلاقات الشّاملة مرهون بمشاركة قويّة للاتحاد الإفريقي
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 11:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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