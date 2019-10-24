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قمة روسيا-افريقيا الاولى: انطلاق اشغال المنتدى الاقتصادي بحضور السيد بن صالح

  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 08:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
قمة روسيا-افريقيا الاولى: انطلاق اشغال المنتدى الاقتصادي بحضور السيد بن صالح

 

 

سوتشي (روسيا) - انطلقت اليوم الاربعاء بسوتشي (روسيا) أشغال المنتدى الاقتصادي روسيا-افريقيا الاول، و هذا بحضور أزيد من 50 رئيس دولة وحكومة افريقية، منهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

و سيترأس أشغال المنتدى المنعقدة بمركز الاعلام الواقع بالحظيرة الأولمبية لمدينة سوتشي مناصفة كل من رئيس روسيا الفدرالية فلاديمير بوتين و رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، البلد الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي.

و يقود رئيس الدولة وفدا هاما يضم وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم و وزير المالية، محمد لوكال و وزير الطاقة، محمد عرقاب.

و أكد السيد بوقدوم أن المشاركة رفيعة المستوى للجزائر في هذه القمة تعكس رغبتها في "تعزيز مصالح القارة الافريقية و كذا مصالحها الشخصية".

و تعتبر الجلسة العلنية هي الحدث الهام لهذه القمة و التي جاءت تحت شعار "روسيا - افريقيا: تثمين امكانيات التعاون".

كما يضم برنامج هذا الحدث مناقشة ثلاثة مسائل اخرى و هي "تعزيز العلاقات الاقتصادية"، و "اطلاق مشاريع مشتركة"، و "التعاون في المجالات الاجتماعية و الانسانية".

و سيجمع المنتدى ايضا رؤساء الدول الافريقية و ممثلين عن اوساط الاعمال و المرافق العمومية الروسية و الافريقية و الدولية، بالإضافة الى منظمات تعاون افريقية.

كما سيكون المنتدى بمثابة ارضية لتوفير الشروط المشجعة على تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية بين روسيا الفدرالية و البلدان الافريقية.

و عقب المنتدى من المقرر التوقيع على سلسلة من العقود في المجال الاقتصادي و التجاري و في مجال الاستثمارات.

و على هامش هذا المنتدى، سيتم تنظيم معرض من اجل عرض الانجازات و الامكانيات في المجالات الاقتصادية و العلمية و البيئية و الثقافية.

 

آخر تعديل على الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 10:53
كلـمات مفتـاحيــة :
قمة روسيا-افريقيا الاولى: انطلاق اشغال المنتدى الاقتصادي بحضور السيد بن صالح
  أدرج يـوم : الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2019 08:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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