قمة روسيا إفريقيا: رئيس الدولة يستقبل من طرف الرئيس بوتين

سوتشي (روسيا) - استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء بسوتشي، من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن مراسم استقبال رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية المشاركة في القمة الأولى روسيا إفريقيا.

و يأتي هذا الاستقبال على هامش المنتدى الاقتصادي الاول روسيا-افريقيا الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بمدينة سوتشي (روسيا) بحضور أزيد من 50 رئيس دولة وحكومة افريقية، منهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

و شارك رئيس الدولة في هذا المنتدى على رأس وفد هام يضم كل من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم و وزير المالية، محمد لوكال و وزير الطاقة، محمد عرقاب.

وسيشارك السيد بن صالح غدا الخميس في القمة الأولى روسيا-افريقيا و التي تهدف لتعزيز العلاقات السياسية و الاقتصادية بين روسيا و الدول الافريقية.

و تسعى روسيا بتنظيمها لأول قمة مع الدول الافريقية، التي ستتوج كذلك بالمصادقة على إعلان ختامي مشترك، إلى تعزيز علاقاتها السياسية و الاقتصادية مع الدول الافريقية و إلى إقامة شراكات استراتيجية مربحة للطرفين.

واعتبر وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أن المشاركة رفيعة المستوى للجزائر في أشغال أول قمة روسية-افريقية تنم عن رغبتها في المضي قدما بمصالح القارة الافريقية و كذا الدفاع و المحافظة على مصالحها الخاصة.