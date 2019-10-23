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كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين بكل من عين الدفلى والمدية (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين بكل من عين الدفلى والمدية (وزارة الدفاع)

الجزائر- تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, أمس الثلاثاء بكل من عين الدفلى والمدية, من كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 22 أكتوبر 2019, إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من عين الدفلى والمدية (الناحية العسكرية الاولى), ستة (06) مخابئ للإرهابيين وقنبلة (01) تقليدية الصنع".

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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار( الناحية العسكرية الثالثة), "أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت 26 كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسطيف (الناحية العسكرية الخامسة), أربعة (04) أشخاص بحوزتهم 2787 قرص مهلوس".

من جهة أخرى, أوقف عناصر الدرك الوطني بالجلفة (الناحية العسكرية الاولى), "شخصا (01) ضبط بحوزته مسدس (01) و 425 خرطوشة لبنادق الصيد بالإضافة إلى ثلاث

(03) نظارات ميدان وأغراض أخرى".

آخر تعديل على الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:11
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كشف وتدمير ستة مخابئ للإرهابيين بكل من عين الدفلى والمدية (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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