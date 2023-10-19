رئاسيات 12 ديسمبر: عز الدين ميهوبي يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

الجزائر - أودع مرشح التجمع الوطني الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، عزالدين ميهوبي، يوم الأربعاء، ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).

وقال السيد ميهوبي في تصريح للصحافة عقب ايداعه ملف الترشح, أن رئاسيات 12 ديسمبر المقبل تعد "موعدا هاما لا يعني حزبا أو شخصية معينة, بل كل الجزائريين"، مؤكدا على ضرورة انجاح هذا الاستحقاق من خلال "ضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية". اقرأ أيضا: ميهوبي يؤكد أنه سيدخل الرئاسيات بـ"برنامج انتخابي واقعي وبخطاب مباشر"

وفيما يخص برنامجه، أوضح السيد ميهوبي انه سيقدم "برنامجا طموحا قابلا للتطبيق من أجل تلبية كل حاجيات المواطن, خاصة الاستعجالية منها", معربا عن أمله في أن تكون الحملة الانتخابية "تنافسية بالبرامج وقريبة من المواطنين".

للإشارة، فإن السيد ميهوبي هو أول راغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر يودع ملف ترشيحه, حيث أعلن بالمناسبة أنه "تجاوز بكثير العدد المطلوب للتوقيعات".