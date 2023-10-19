رئاسيات 2019 : تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين تعود الى السلطة الوطنية للانتخابات

الجزائر- أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي مساء يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مسألة تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر القادم "تعود الى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وقال السيد رابحي في تصريح للصحافة على هامش حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف طبعة 2019 , أن "تنظيم مناظرات تلفزيونية تجمع بين المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم هي من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ".

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وجدد في نفس السياق تأكيده حرص الحكومة على "توفير كافة الإمكانيات والوسائل لهذه السلطة في عملها الخاص بتحضير وتنظيم" الاستحقاق الرئاسي.

وفي رده على سؤال يتعلق بصحفي يخضع لمتابعة قضائية أفاد الوزير أن "المعني وكافة المتابعين قضائيا سيحاكمون وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية وفي اطار التهم المتابعين بها" داعيا الصحفيين الى ضرورة " الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة".