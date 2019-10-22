المدير العام للأمن الوطني يدعو قوات الشرطة إلى ضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية

الجزائر - حث المدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة، اليوم الثلاثاء بعنابة قوات الشرطة على ضرورة مواكبة التحديات التي تعرفها الجزائر وخاصة ضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، حسب ما اورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

كما اكد السيد أونيسي، في كلمة له لدى اشرافه على لقاء توجيهي لفائدة إطارات ومستخدمي الشرطة من مختلف المصالح العملياتية التابعة للجهة الشرقية للوطن، على "ضرورة مواكبة التحديات التي تعرفها الجزائر وخاصة الموعد الانتخابي المقبل المقرر بتاريخ 12 ديسمبر 2019 وذلك من خلال ضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام"، داعيا إلى "بذل الجهود للتصدي لكافة أشكال الجريمة، لاسيما ما تعلق الأمر بتهديدات الإخلال بالنظام العام أو أي نشاط اجرامي من شأنه أن يمس بالسير الحسن لهذه الاستحقاقات الانتخابية الهامة والمصيرية التي ستعرفها الجزائر".

وأضاف ذات المسؤول أن مؤسسة الأمن الوطني "ماضية في المساهمة في تنمية الشأن العام، وذلك من خلال مد جسور العمل الجواري وإشراك المواطن ووسائل الإعلام في تفعيل المعادلة الأمنية، وفق القوانين والتنظيمات السارية المفعول بها، تجسيدا لمبدأ الشرطة الجوارية، مما يعزز قنوات التواصل الدائم مع فعاليات المجتمع المدني".

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وفي نفس الإطار، نوه المدير العام ب"المستوى العالي" الذي بلغته الشرطة الجزائرية، "من حيث الاعتماد على العنصر البشري الكفء والتكوين العصري والوسائل والإمكانيات المتطورة، بما يخدم أمن المواطن وسلامة الممتلكات"، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المصالح العملياتية للشرطة.

من جهة أخرى، أبرز السيد أونيسي إلزامية تدعيم التنسيق مع الشركاء الأمنيين في محاربة الجريمة، منوها، في هذا السياق، بالدور الكبير للجيش الوطني الشعبي، وقيادته الرشيدة، وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، "بالنظر للمرافقة والتوجيه والمساهمة التي ما فتئت تقدمها وحدات الجيش الوطني الشعبي في مكافحة كل أشكال الجريمة".

وأوضح البيان أن اللقاء التوجيهي يهدف الى الوقوف على جاهزية التشكيلات العملياتية للشرطة على مستوى أمن الولايات التابعة للناحية الشرقية للوطن، "من حيث أداء الواجب في الميدان خدمة لأمن المواطن والسهر على حماية الممتلكات بمهنية عالية واحترافية عناصر الشرطة وتأدية المهام وفق ما ينص عليه الدستور".

وبالمناسبة، أشرف المدير العام للأمن الوطني على حفل تسليم مقررات الاستفادة من سكنات بصيغة عدل لفائدة 350 موظف شرطة من مختلف الرتب العاملين بناحية الشرق وكذا لذوي الحقوق ولمتقاعدي الشرطة.