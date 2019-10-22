والي الجزائر العاصمة يلتزم بفتح أبواب الإدارة أمام وسائل الإعلام

الصحراء الغربية: حالة الجمود وتأخر تعيين مبعوث أممي يثيران إستياء الرئيس غالي -

قافلة للتكفل بالأشخاص بدون مأوى تجوب شوارع العاصمة -

دادة: تحضيرات ملف البكالوريا المهنية بلغت مراحل متقدمة -

اليوم الوطني للصحافة: إشادة بالإنجاز العظيم الذي حققه رجال الإعلام إبان الثورة التحريرية -

وتيرة صناعة الدواء بالجزائر في تطور خلال السنوات الأخيرة -

بن صالح يؤكد أن الإعلام الوطني كان دائما يعبر عن نبض المجتمع -

الوضعية الاجتماعية للصحافيين: ورشات لدراسة الجوانب القانونية -

رئاسيات 12 ديسمبر: 7 راغبين في الترشح يأخذون موعدا من أجل ايداع ملفاتهم -

حجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس خلال السداسي الأول من 2019 -

رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يحل بسوتشي للمشاركة في القمة الاولى روسيا - افريقيا -

بن صالح يدعو مهنيي قطاع الاعلام الى الاضطلاع بدورهم في هذه المرحلة التي تمر بها الجزائر -

مشروع قانون المحروقات: 238 مادة لتنظيم القطاع -

نسبة التضخم بلغت 4ر2% على أساس سنوي الى غاية سبتمبر 2019 -

وزير السياحة يؤكد على ضرورة تعزيز وترقية التكوين لبلوغ الامتياز -

دحمون: تعميم الطاقة الشمسية في المؤسسات التربوية من أولويات الدولة -

الكاس العربية للأندية البطلة (الدور ثمن النهائي -ذهاب): مقابلتان في برنامج يوم الأربعاء -

الجزائر تجدد موقفها الداعم لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار -

وزارة العمل بصدد تعديل القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي -

الجزائر تحيي يوم الجمعة المقبل اليوم الوطني للمتبرعين بالدم -