والي الجزائر العاصمة يلتزم بفتح أبواب الإدارة أمام وسائل الإعلام

وقال السيد صيودة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 أكتوبر من كل سنة، وخلال حفل تكريمي لعدد من الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام الوطنية، أن مصالح الولاية "تلتزم بتشجيع الشراكة مع كافة وسائل الاعلام وتبقي الأبواب مفتوحة أمامها لتزويد المواطن بالمعلومة التي تخدمه و تخدم الصالح العام".
وشدد المتحدث على اهمية استدامة المرافقة الإعلامية للحركة التنموي بالولاية، انطلاقا مما أسماه "التداول الحر للأخبار والمعلومات لتنوير الرأي العام بما يرتقي والدور التنموي و التثقيفي للرسالة الاعلامية".
وثمن ذات المسؤول المكتسبات التي حققها قطاع الاعلام بالجزائر في ظل جهود الدولة التي فتحت كل الأبواب أمام حرية التعبير في بيئة متعددة يتعايش فيها الرأي والرأي الآخر، دون أي تقييد أو ترهيب.
من جهته ذكر رئيس جمعية الصحفيين لولاية الجزائر سليمان عبدوش في كلمة له خلال حفل التكريم المنظم بذات المناسبة ان " الصحفي الجزائري يبقى وفي كل الأحوال ولاسيما خلال هذه المرحلة من تاريخ البلاد ملتزما بدوره في تنوير الرأي العام والمساهمة في بناء صرح الوطن الديمقراطي، للسير به قدما نحو مستقبل أفضل".