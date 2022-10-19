Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئاسيات 12 ديسمبر: 7 راغبين في الترشح يأخذون موعدا من أجل ايداع ملفاتهم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 17:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
رئاسيات 12 ديسمبر: 7 راغبين في الترشح يأخذون موعدا من أجل ايداع ملفاتهم

الجزائر - أعلن المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع يوم الثلاثاء أن سبعة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر القادم أخذوا مواعيد من أجل ايداع ملفات ترشحهم على مستوى ذات السلطة .

و خلال ندوة صحفية عقدها بمقر السلطة، أكد السيد ذراع أن " العمليات الأولى لإيداع ملفات الترشح ستنطلق يوم غدا الاربعاء على الساعة ال10 صباحا".

إقرأ أيضا:      الانتخابات الرئاسية: طوق النجاة الذي وضعه أشراف هذا الوطن بين أيدي الجزائريين

كما أردف يقول أن "رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي سيتسلم هذه الملفات".

من جهة أخرى، ذكر نفس المتحدث بأن 147 راغب في الترشح سحبوا استمارات التوقيعات الفردية لرئاسيات 12ديسمبر المقبل و أن آخر أجل لإيداع الملفات قد حدد بتاريخ يوم السبت 26 أكتوبر عند منتصف الليل.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 18:20
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 12 ديسمبر: 7 راغبين في الترشح يأخذون موعدا من أجل ايداع ملفاتهم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 17:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.22

رسالة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة

19.10.22

وتيرة صناعة الدواء بالجزائر في تطور خلال السنوات الأخيرة

19.10.22

مشروع قانون المحروقات: اقتراح ثلاث صيغ لإبرام العقود لتحفيز الاستثمار الأجنبي

19.10.22

بن صالح يؤكد أن الإعلام الوطني كان دائما يعبر عن نبض المجتمع

19.10.22

تكوين مهني: ترقية داخلية ل4.600 مستخدم وأولوية التوظيف لعقود ما قبل التشغيل

19.10.22

الوضعية الاجتماعية للصحافيين: ورشات لدراسة الجوانب القانونية

الأكثــر قـراءة

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

وزير الداخلية: "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"

19.10.21

إيداع جبار مهنى الحبس المؤقت

19.10.21

رئاسيات: رابحي يحذر محترفي الإعلام من "الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة"

19.10.21

موقف الجزائر الداعم للشعب الصحراوي "واضح ولا غبار عليه"

19.10.21

استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لن يغذي السوق الموازي للعملة الصعبة