رئاسيات 12 ديسمبر: 7 راغبين في الترشح يأخذون موعدا من أجل ايداع ملفاتهم

و خلال ندوة صحفية عقدها بمقر السلطة، أكد السيد ذراع أن " العمليات الأولى لإيداع ملفات الترشح ستنطلق يوم غدا الاربعاء على الساعة ال10 صباحا".
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كما أردف يقول أن "رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي سيتسلم هذه الملفات".
من جهة أخرى، ذكر نفس المتحدث بأن 147 راغب في الترشح سحبوا استمارات التوقيعات الفردية لرئاسيات 12ديسمبر المقبل و أن آخر أجل لإيداع الملفات قد حدد بتاريخ يوم السبت 26 أكتوبر عند منتصف الليل.