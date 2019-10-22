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رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يحل بسوتشي للمشاركة في القمة الاولى روسيا - افريقيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 16:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يحل بسوتشي للمشاركة في القمة الاولى روسيا - افريقيا

سوتشي - حل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، ظهر يوم الثلاثاء بسوتشي (روسيا) على راس وفد هام للمشاركة في اشغال القمة الاولى روسيا - افريقيا و منتدى اعمالها المزمع تنظيمها يومي 23 و 24 اكتوبر.

و استقبل السيد بن صالح لدى وصوله من قبل حاكم كراي بمنطقة كراسنويارسك و كذا عمدة مدينة سوتشي.

و علاوة على رئيس الدولة، يضم الوفد الجزائري كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و وزير المالية محمد لوكال و وزير الطاقة محمد عرقاب.

و من المنتظر ان يشارك في هذه القمة التي تدوم يومين (الاربعاء و الخميس) أزيد من 50 رئيس دولة وحكومة، بحيث ستخصص لإجراء تقييم شامل للعلاقات الروسية الافريقية و دراسة سبل وآفاق الشراكة.

كما يتعلق الامر بتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإفريقية وهذا الشريك الهام الذي تربطه بالجزائر علاقات تاريخية متينة وذات طابع استراتيجي.

و ستشهد قمة سوتشي حدثين هامين هما المنتدى الاقتصادي الذي ستنطلق أشغاله يوم 23 أكتوبر وقمة رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة التي ستعقد يوم 24 أكتوبر و ستتوج  هذه الاخيرة بالمصادقة على إعلان ختامي.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يحل بسوتشي للمشاركة في القمة الاولى روسيا - افريقيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 16:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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