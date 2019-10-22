رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يحل بسوتشي للمشاركة في القمة الاولى روسيا - افريقيا

و استقبل السيد بن صالح لدى وصوله من قبل حاكم كراي بمنطقة كراسنويارسك و كذا عمدة مدينة سوتشي.
و علاوة على رئيس الدولة، يضم الوفد الجزائري كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و وزير المالية محمد لوكال و وزير الطاقة محمد عرقاب.
و من المنتظر ان يشارك في هذه القمة التي تدوم يومين (الاربعاء و الخميس) أزيد من 50 رئيس دولة وحكومة، بحيث ستخصص لإجراء تقييم شامل للعلاقات الروسية الافريقية و دراسة سبل وآفاق الشراكة.
كما يتعلق الامر بتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإفريقية وهذا الشريك الهام الذي تربطه بالجزائر علاقات تاريخية متينة وذات طابع استراتيجي.
و ستشهد قمة سوتشي حدثين هامين هما المنتدى الاقتصادي الذي ستنطلق أشغاله يوم 23 أكتوبر وقمة رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة التي ستعقد يوم 24 أكتوبر و ستتوج هذه الاخيرة بالمصادقة على إعلان ختامي.