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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية بتمنراست

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية بتمنراست

الجزائر- سلّم إرهابي نفسه، أمس الاثنين، نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، يوم أمس 21 أكتوبر 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى ش. معاذ المكنى أبو حذيفة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6 "شخصا على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ 3600 كيلوغرام من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم 650 قرص مهلوس بوهران/ن.ع.2".

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت/ن.ع.2 "سبعة (07) أشخاص متورطين في تنظيم عمليات إبحار سرية، في حين تم توقيف 43 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان/ن.ع.2".

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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية بتمنراست
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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