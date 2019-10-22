السيد بن صالح يتوجه الى سوتشي للمشاركة في قمة روسيا - افريقيا 

و عند مغادرته لمطار هواري بومدين الدولي، كان السيد بن صالح مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و وزير المالية محمد لوكال و وزير الطاقة محمد عرقاب.
و من المنتظر ان يشارك في هذه القمة التي تدوم يومين (الاربعاء و الخميس) أزيد من أربعين رئيس دولة وحكومة، بحيث ستخصص لإجراء تقييم شامل للعلاقات و دراسة سبل وآفاق الشراكة وتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإفريقية وهذا الشريك الهام الذي تربطه بالجزائر علاقات تاريخية متينة وذات طابع استراتيجي.
و ستشهد قمة سوتشي حدثين هامين هما المنتدى الاقتصادي الذي ستنطلق أشغاله يوم 23 أكتوبر وقمة رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة التي ستعقد يوم 24 أكتوبر و ستتوج بالمصادقة على بيان مشترك.