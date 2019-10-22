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السيد بن صالح يتوجه الى سوتشي للمشاركة في قمة روسيا - افريقيا 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
السيد بن صالح يتوجه الى سوتشي للمشاركة في قمة روسيا - افريقيا 

الجزائر- توجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء الى سوتشي للمشاركة في القمة الاولى روسيا - افريقيا.

و عند مغادرته لمطار هواري بومدين الدولي، كان السيد بن صالح مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و وزير المالية محمد لوكال و وزير الطاقة محمد عرقاب.

و من المنتظر ان يشارك في هذه القمة التي تدوم يومين (الاربعاء و الخميس) أزيد من أربعين رئيس دولة وحكومة، بحيث ستخصص لإجراء تقييم شامل للعلاقات و دراسة سبل وآفاق الشراكة وتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإفريقية وهذا الشريك الهام الذي تربطه بالجزائر علاقات تاريخية متينة وذات طابع استراتيجي.

و ستشهد قمة سوتشي حدثين هامين هما المنتدى الاقتصادي الذي ستنطلق أشغاله يوم 23 أكتوبر وقمة رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة التي ستعقد يوم 24 أكتوبر و ستتوج  بالمصادقة على بيان مشترك.

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السيد بن صالح يتوجه الى سوتشي للمشاركة في قمة روسيا - افريقيا 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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