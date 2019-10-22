جلاب يدعو الشركات البرتغالية للاستثمار في مناطق النشاط الجديدة بالجنوب

و خلال محادثات اجراها امس الاثنين مع السفير البرتغالي بالجزائر, كارلوس مانويل فولهاديلا دي ما سيدوي اوليفيرا, اكد السيد جلاب على "اهمية الاستثمارات البرتغالية بالجزائر في عدة ميادين خاصة و ان الحكومة الجزائرية اعطت اولوية في التنمية للمناطق الحدودية و مناطق النشاط الجديدة, حيث دعا الشركات البرتغالية للاستثمار في هذه المناطق التي تحظى بامتيازات خاصة".
في سياق ذي صلة, أعرب الوزير عن حرصه الكامل على رفع حصص التصدير خارج المحروقات و خلق ميكانيزمات لشراكات جديدة في ظل منطقة التبادل الحر الافريقية الكبرى.
كما كان هذا اللقاء فرصة للتطرق الى العديد من القضايا الاقتصادية المشتركة, اذ ابرز وزير التجارة "نجاعة" الشراكة بين البلدين و كذا حجم الاستثمارات البرتغالية في الجزائر.
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في هذا الاطار, اكد السيد جلاب على استعداد دائرته الوزارية "لمواصلة التشاور من اجل خلق فرص استثمار أقوى و اعادة بعث رابط التواصل بين المستثمرين الجزائريين و البرتغاليين من خلال اعادة تشكيل مجلس الاعمال الجزائري البرتغالي".
من جهته, ابدى السفير البرتغالي "ارتياحه" لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحد الساعة و حجم التبادلات الاقتصادية و المحاولات "الجادة "من كلا البلدين لإيجاد آفاق جديدة للتعاون.
و اشار الممثل الديبلوماسي للبرتغال بالجزائر الى وجود نحو مائة مؤسسة برتغالية تنشط بالجزائر و بلوغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين "مستوى لا بأس به" .
يذكر ان وزير التجارة, كان قد أعلن في و قت سابق أن الحكومة الجزائرية تخطط لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة على مستوى المناطق الحدودية بجنوب البلاد لخلق "جسرا للاندماج الاقتصادي" مع افريقيا.