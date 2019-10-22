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السيد بن صالح يشارك في قمة روسيا - افريقيا المقررة يومي الاربعاء والخميس بسوتشي 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 09:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
السيد بن صالح يشارك في قمة روسيا - افريقيا المقررة يومي الاربعاء والخميس بسوتشي 

الجزائر- يشارك رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في القمة الأولى روسيا - افريقيا المقررة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بمدينة سوتشي (فدرالية روسيا)، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية .

وأوضح نفس المصدر أن هذه القمة التي يشارك فيها أزيد من أربعين رئيس دولة وحكومة، ستخصص لإجراء "تقييم شامل للعلاقات و دراسة سبل وآفاق الشراكة وتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات بين الدول الإفريقية وهذا الشريك الهام الذي تربطه بالجزائر علاقات تاريخية متينة وذات طابع استراتيجي".

وتتمحور قمة سوتشي حول "حدثين هامين هما المنتدى الاقتصادي الذي ستنطلق أشغاله يوم 23 أكتوبر وقمة رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة التي ستعقد يوم 24 أكتوبر وتختتم أشغالها باعتماد بيان مشترك".

وسيكون رئيس الدولة مرفوقا خلال تنقله بوفد هام يضم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، بالإضافة إلى وزير المالية محمد لوكال ووزير الطاقة محمد عرقاب.

ويتوجه بعد ذلك رئيس الدولة، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، إلى باكو، عاصمة أذربيجان، للمشاركة في أشغال القمة الثامنة عشر لدول عدم الانحياز التي ستعقد تحت شعار "الحفاظ على مبادئ باندونغ للوصول إلى حلول توافقية وملائمة لرفع التحديات العالمية الكبرى".           

وستتناول القمة بالدراسة جملة من القضايا الدولية الراهنة، على غرار مسائل الأمن والسلم الدوليين وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب محاربة الإرهاب ونزع السلاح والهجرة والتعاون جنوب - جنوب والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وهذا في سياق دولي حساس تتطلع فيه الحركة إلى رص صفوفها وتوحيد مواقفها تجاه هذه المسائل للعب دور أكثر فاعلية في المنتديات الدولية.

وسيستغل رئيس الدولة مشاركته في هاتين القمتين --حسب بيان رئاسة الجمهورية-- لإجراء سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 10:02
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السيد بن صالح يشارك في قمة روسيا - افريقيا المقررة يومي الاربعاء والخميس بسوتشي 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 09:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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