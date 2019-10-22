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وزير السياحة يشدد على حضور أكبر للمدرسة العليا للفندقة والإطعام بوهران في سوق التكوين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 08:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
وزير السياحة يشدد على حضور أكبر للمدرسة العليا للفندقة والإطعام بوهران في سوق التكوين

وهران - شدد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود اليوم الاثنين بوهران على ضرورة "حضور أكبر" للمدرسة العليا للفندقة و الإطعام لوهران في سوق التكوين .

وذكر الوزير خلال زيارة تفقدية للمدرسة على هامش لقاء وطني لمهنيي قطاع السياحة أن "هذه المدرسة يجب أن تقوم بالكثير من العمل مع المتعاملين الاقتصاديين (أصحاب الفنادق) لتشجيعهم على تكوين موظفيهم".

واعتبر بأن عدد 50 متكونا "ضعيفا جدا" مقارنة بالقدرات البيداغوجية لهذا المرفق داعيا المستثمرين في وهران للإقبال على التكوين "من خلال اختيار الأفضل."

و في هذا الصدد وجه تعليماته إلى والي وهران من أجل تحفيز المستثمرين على تكوين موظفيهم خاصة وأن ولاية وهران تضم حالياً أكثر من 100 مشروع فندقي في طور الإنجاز ستخلق أكثر من 1.000 منصب شغل.

من جهة أخرى تطرق الوزير إلى التكوين في تخصصات جديدة على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين حول مهن تتماشى مع أهداف السلطات العمومية و ذلك في إطار اتفاق بين وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والتكوين و التعليم المهنيين لتحسين مستوى التكوين ونوعية الخدمات في المجال السياحي.

و تعد المدرسة العليا للفندقة و الإطعام التابعة لشركة الاستثمار الفندقي وهي هيئة عمومية تضم مدرستين بالجزائر العاصمة ووهران فتحت بالشراكة مع السويسريين و توفر 150 مقعدا بيداغوجيا.

و تكون المدرسة التقنيين السامين في فنون الطهي، والإطعام والإقامة حسبما ذكره مديرها لودفيك بينيللو .

و بالكرمة، أشرف عبد القادر بن مسعود على تدشين مركزًا للاسترخاء والراحة داخل فندق "الموحدين" أنجز بتكلفة تقدر ب 500 مليون دج.

وأبرز الوزير "إن هذه المرفق المتميز يجب أن يعزز جاذبية ولاية وهران ووجهة الجزائر" ، مذكرا أن مدينة وهران ستستضيف العديد من التظاهرات الدولية بما في ذلك ألعاب البحر الأبيض المتوسط ??لعام 2021.

و قبل ذلك حضر السيد بن مسعود حفل استقبال نظم بفندق "الياسمين" من قبل جمعية معتمدة حديثًا تحت اسم " المنظمة الوطنية للعمل السياحي".

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وزير السياحة يشدد على حضور أكبر للمدرسة العليا للفندقة والإطعام بوهران في سوق التكوين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 08:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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