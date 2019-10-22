المديرية العامة للغابات تشرع في عملية تشجير بالحظيرة الوطنية للشريعة

الجزائر - شرعت اليوم الاثنين المديرية العامة للغابات بعملية تشجير رفقة ممثلي مختلف وسائل الاعلام بالحظيرة الوطنية للشريعة (البليدة) وهذا في اطار تنفيد البرنامج الوطني للتشجير الذي تم اطلاقه في الفاتح من اكتوبر الجاري تحت شعار "شجرة لكل مواطن".

و لقد شهدت هذه العملية -التي نظمت من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري- حضور ممثلي محافظات الغابات و اطارات من المديرية العامة للغابات بغية التحسيس بأهمية التشجير من الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الترفيهية.

و بالمناسبة، ابرزت المديرة الفرعية للتشجير و المشاتل بالمديرية العامة للغابات السيدة صبرينة راشدي، اهمية تكثيف عمليات التشجير و حماية الثروة الغابية لما لها من اثار ايجابية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي و حتى الصحي.

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و اكدت ذات المسؤولة ان الغابات "تساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد الوطني" من خلال تسويق بعض المنتجات كالخشب و الفلين و مواد اخرى، فضلا عن النباتات الموجهة للاستعمالات طبية و عطرية و تجميلية.

كما اوضحت قائلة: "انه يمكن خلق نشاطات عدة كتربية النحل و بعض اصناف الحيوانات الاليفة التي تساهم في تحسين معيشة القاطنين بجوار الغابات و الذين يشاركون في التصدي للحرائق و حماية التراث الغابي". و شددت السيدة راشدي على ضرورة التحسيس المستمر ضد مخاطر حرائق الغابات و تشجيع المواطنين على القيام بالتشجير و المحافظة على المحيط الغابي.

من جهتها افادت محافظ الغابات بولاية البليدة السيدة دليلة بناني ان الغابة تساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني خاصة مادتي الخشب و الفلين، مشيرة الى ان بلادنا تسعى الى مضاعفة مردود انتاج الفلين لما له من نتائج اقتصادية ايجابية.

كما اوضحت ان الغابات الترفيهية من شأنها خلق مناصب عمل للشباب و ضمان الاستقرار بالنسبة للقاطنين الريفين بجوار الغابات.

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و ابرزت ذات المتحدثة الاهمية البالغة لغرس و استغلال الاعشاب الطبية و العطرية من اجل دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، مشيرة الى ان تشجيع غرس شجرة الخروب يعد ايضا من الاصناف البالغة الاهمية لما لها من فوائد متعددة.

و اشارت قائلة ان محافظة الغابات بولاية البليدة سطرت مخططا يقضي بتوسيع حظيرة أشجار الأرز الأطلسي المتواجدة على مستوى الحظيرة الوطنية للشريعة أعالي البليدة، مؤكدة أن الحظيرة تزخر بعدد هام من أشجار الأرز الأطلسي بحيث تتربع على 1.700 هكتار و هي المساحة المنتظر توسيعها خلال السنوات القادمة بفضل عمليات التشجير التي باشرتها المحافظة".

وتندرج هذه العملية - تضيف ذات المسؤولة- في إطار الحرص على الحفاظ على الأصناف الغابية التي تتميز بها الحظيرة الوطنية بالشريعة بما فيها شجرة الأرز الأطلسي التي تعد رمز لهذه المحمية الطبيعية ، فضلا عن أنواع أخرى من الأشجار على غرار الصنوبر الحلبي.

من جهته اشار مدير الدراسات بالمديرية العامة للغابات السيد عباس محمد، ان هذه الخرجة الميدانية تهدف ايضا الى تحسيس المواطن بأهمية التشجير و الحفاظ على الغابة كونها قضية تعني الجميع ، موضحا ان العملية ستتوسع على مستوى كل الولايات.

و في ذات السياق، قال مدير الحضيرة الوطنية للشريعة السيد دهان رمضان، ان هذه الاخيرة تحتوي على "موروث طبيعي هام و منتوع"، مشيرا الى انها تحتوي على 31 بالمئة من النبات المعروف على المستوى الوطني و على 26 بالمئة من الثروة الحيوانية .

و استطرد قائلا ان هذه الحضيرة تعد ايضا كخزان مائي هام الذي يساهم في تزويد سكان المنطقة بهذا المورد الحيوي.

و خلال الشروع في عملية التشجير، اكد رئيس المجلس الشعبي البلدي للشريعة السيد بسكرة عمر، ان التشجير هي عملية "عادية" تتم على مدار السنة، مشيرا ان جمعيات محلية تنشط في السياحة الجبلية .

و ابرز قائلا انه يتم التركيز على زراعة شجرة الارز لما لها من طابع خاص يهم سكان المنطقة بكثرة .

و خلال هذه الزيارة الميدانية تم زيارة مجمع الهندسة الريفية للتعرف على مهامه و اهم الانشطة التي يقوم بها و التي تساهم في حماية الثروة الغابية كالقيام بدراسات تهيئة الغابات و انشاء مساحات خضراء و ترفيهية و استغلال الغابات.

للإشارة فقد أتاحت هذه الزيارة الفرصة للوفد الإعلامي للتعرف على التنوع البيولوجي الذي تزخر به هذه المحمية الطبيعية الواقعة بأعالي سلسلة الأطلس البليدي و المتربعة على مساحة 26 ألف هكتار .