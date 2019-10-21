Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الداخلية يؤكد : "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 20:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
وزير الداخلية يؤكد : &quot;لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان&quot;

خنشلة- نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون مساء اليوم الاثنين بخنشلة أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تنشط بطريقة شرعية عبر بعض ولايات الوطن مؤكدا أن "الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان".

            وأوضح الوزير خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية الحامة في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية تدوم يومين, أن مصالح دائرته الوزارية "قامت مؤخرا بغلق مستودعات تنشط في شكل كنائس غير شرعية ببعض ولايات الوطن".

            وأضاف أنه "تم غلق 12 مستودعا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني", مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق مسيري ومرتادي هذه الكنائس غير القانونية".

            و وجه السيد دحمون رسالة إلى من سماهم "المتشدقين بحقوق الإنسان" مفادها أن "الجزائر لا تحتاج إلى دروس في هذا المجال وهي المعروفة باحترام حرية المعتقد في أطر قانونية ومنظمة" مؤكدا ان "الجزائر تعتبر من بين البلدان التي لها تجربة رائدة في مجال احترام حرية الرأي والمعتقد".

            و ذكر أن الدولة الجزائرية قامت خلال السنوات الفارطة بتمويل العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي وزو والبويرة وعنابة و وهران.

            وخلص السيد دحمون إلى التأكيد بأن تحرك مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لغلق الكنائس غير الشرعية جاء بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات "مشبوهة" بهذه المستودعات.

            ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته إلى ولاية خنشلة يوم غد الثلاثاء بإشرافه على وضع حيز الخدمة لمحطة معالجة المياه المستعملة ببلدية المحمل وزيارة مزرعة نموذجية خاصة ببلدية بابار وإعطاء إشارة انطلاق أشغال التهيئة للتجمعات السكنية الريفية بذات الجماعة المحلية.

كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

وزير الداخلية يؤكد : "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 20:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.21

وزير الداخلية يؤكد : "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"

19.10.21

لوكال: الشروع قريبا في إعادة هيكلة المنظومة الجبائية

19.10.21

الكأس الممتازة لكرة القدم: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد الى تاريخ لاحق

19.10.21

استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لن يغذي السوق الموازي للعملة الصعبة

19.10.21

هزة أرضية بقوة 7ر3 درجات بجنوب صدوق ولاية بجاية

19.10.21

رئيس الدولة يسدي البطل مخلوفي وسام بدرجة عهيد من مصف الاستحقاق الوطني

الأكثــر قـراءة

19.10.17

سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.17

عين تموشنت: إحباط محاولتين للإبحار السري وتوقيف 18 مرشحا للهجرة غير الشرعية

19.10.14

تنظيم مباراة ودية بين الجزائر-فرنسا

19.10.17

مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى "راسخة" في ذاكرة الشعب الجزائري