إيداع جبار مهنى الحبس المؤقت

الجزائر - أصدر قاضي التحقيق لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أمرا بوضع المسمى جبار مهنى الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للنائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وجاء في البيان أنه "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية من أجل تهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 02 و 37 و 32 و 51 و 48 من القانون رقم 01/06 المؤرخ في 2006/02/20 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ضد المسمى جبار مهنى".

"ولضرورة التحقيق --يضيف المصدر ذاته-- فقد أصدر قاضي التحقيق، وبصفة تحفظية، بناء على إلتماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بإيداع المسمى جبار مهنى الحبس المؤقت".