Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئاسيات: الإعلان عن يوم إيداع ملفات الترشح ليس من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 18:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر- صرح المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،علي ذراع ،اليوم الاثنين بالجزائر، أن الإعلان عن يوم إيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية ليس من صلاحيات السلطة.

وخلال ندوة صحفية، أكد السيد ذراع أن المترشح للرئاسيات " له الحق و الحرية في الاعلان من عدمه عن يوم ايداع ملف ترشحه لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وردا على سؤال للصحافيين الفضولين لمعرفة أسماء المترشحين الستة الذين أخذوا موعدا لإيداع ملفاتهم المعلن أمس الأحد من طرف رئيس السلطة محمد شرفي، أوضح ذات المسؤول أن " الإعلان عن يوم ايداع ملف الترشح يعود للمترشح و ليس من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

من جهة أخرى، ذكر السيد ذراع بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد حدد ليوم 26 أكتوبر في منتصف الليل مضيفا أنه لن يتم قبول أي ملف بعد الآجال المحددة.

كما أردف قائلا أن السلطة سعت لاحترام التنظيمات من أجل ضمان " الاحترام الصارم" للقانون، مشيرا الى أن رزنامة المواعيد الخاصة بإيداع ملفات الترشح ستحدد غدا الثلاثاء دون إعطاء تفاصيل أوفر.

وعن سؤال حول التوزيع الزمني للمترشحين للرئاسيات في وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية أكد السيد ذراع أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي المسؤول الأول عن هذا الجانب غير أنها ستقوم باشراك سلطة ضبط السمعي-البصري مع امكانية توسيعها لتشمل وسائل الإعلام الخاصة و العمومية للتفكير حول هذه المسألة.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: الإعلان عن يوم إيداع ملفات الترشح ليس من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 18:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.21

هزة أرضية بقوة 7ر3 درجات بجنوب صدوق ولاية بجاية

19.10.21

رئيس الدولة يسدي البطل مخلوفي وسام بدرجة عهيد من مصف الاستحقاق الوطني

19.10.21

إيداع جبار مهنى الحبس المؤقت

19.10.21

كورابة يستعرض بالقاهرة التجربة الجزائرية واستراتيجيتها في مجال انجاز البنى التحتية

19.10.21

مناخ الأعمال في الجزائر: ضرورة التعجيل بتجديد الاحكام القانونية

19.10.21

صناعة: لجنة قطاعية مشتركة لتحسين تصنيف الجزائر في المؤشر العالمي للابتكار

الأكثــر قـراءة

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.15

قايد صالح: قطار الجزائر وضع على السكة "الصحيحة والمأمونة"

19.10.15

دعوة إلى كتابة التاريخ ''الصحيح'' للتواجد العثماني بالجزائر والمنطقة المغاربية

19.10.14

المهرجان الوطني للموسيقى العصرية: الطبعة ال18 بوهران ما بين 25 و30 ديسمبر

19.10.14

افتتاح معرض صور "اكتشف" على مستوى حصن 23