القضية الصحراوية هي "أحد أولويات نضال الشعب الجزائري من أجل التحرر الإنساني في افريقيا"

الجزائر - أكدت المجموعة البرلمانية للإخوة والصداقة الجزائر-الصحراء الغربية، في بيان لها اليوم الاثنين، ان القضية الصحراوية هي "أحد أولويات نضال الشعب الجزائري من أجل التحرر الانساني في افريقيا".

وأوضح ذات المصدر أن الموقف الجزائري إزاء القضية الصحراوية "يقوم على قناعات تاريخية وقانونية مثلما تقره الشرعية الدولية وكل اللوائح الأممية ذات الصلة"، مشيرا الى ان "صلابة وثبات الموقف الجزائري تجاه الحركات التحررية الرافضة للاستعمار في افريقيا وآسيا نابغة من تجربتنا التحريرية الوطنية التي مكنت الجزائر من استعادة سيادتها بعد 132 سنة من الاحتلال الفرنسي وكذا حرصها على احترام القانون الدولي".

وذكرت المجموعة البرلمانية أن الصحراء الغربية هي "آخر مستعمرة في افريقيا"، كما تعد "قضية انسانية وسياسية عادلة تبنتها الدول والشعوب والبرلمانات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية عبر العالم بالنظر لشرعيتها المؤسسة تاريخيا وقانونيا".

كما انها --يضيف المصدر ذاته-- "قضية يتمسك بها الشعب الصحراوي ويقاوم من أجلها بسلمية وحضارية ويكافح من أجلها ممثلهم الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو التي تنادي بإيجاد حل قائم على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها عن طريق استفتاء حر ونزيه تنظمه هيئة الامم المتحدة عن طريق بعثة المينورسو التي أنشئت لهذا الغرض".

وأكد البيان أن الصحراء الغربية "دولة مؤسسة للاتحاد الافريقي وعضو فاعل في البرلمان الافريقي وفي كافة مؤسسات الحكامة الافريقية ولديها ممثليات دبلوماسية في عشرات الدول وتشارك في مختلف الفعاليات المتعددة الاطراف التي ينظمها الاتحاد الافريقي، وهو ما يؤكد عمليا رفض الشرعية الدولية للاحتلال المغربي لأراضي الصحراء الغربية ويندد بالاستغلال غير القانوني للموارد الباطنة والبحرية المملوكة للشعب الصحراوي".