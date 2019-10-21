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موقف الجزائر الداعم للشعب الصحراوي "واضح ولا غبار عليه"

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 16:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
موقف الجزائر الداعم للشعب الصحراوي &quot;واضح ولا غبار عليه&quot;

الجزائر - أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة بالنيابة، السيد حسن رابحي، يوم الاثنين، أن موقف الجزائر الداعم لقضية الصحراء الغربية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره "واضح ولا غبار عليه".

وأوضح السيد رابحي في رده على سؤال لأحد الصحفيين، على هامش منتدى جريدة "الشعب"، فيما يتعلق بالتصريحات الاخيرة لعمار سعداني بخصوص قضية الصحراء الغربية بقوله أنها "لا تخص إلا صاحبها ولا تساوي مثقال ذرة".

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وأضاف قائلا: "أجدد موقف الجزائر الواضح ولا غبار عليه، الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، مشيرا الى أن "القضية الصحراوية مسجلة في جدول أعمال الأمم المتحدة وهي قضية معترف بشرعيتها من قبل العديد من الدول".

ونوه الوزير بالمناسبة ب"المسؤولية العالية التي تتناول بها الأمم المتحدة قضية الصحراء الغربية"، مؤكدا أنه "لا حل للقضية إلا من خلال تمكين الشعب الصحراوي من استفتاء تقرير المصير بما يتماشى مع المواثيق والقوانين الدولية التي صادقت عليها الأمم المتحدة".

آخر تعديل على الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 16:58
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موقف الجزائر الداعم للشعب الصحراوي "واضح ولا غبار عليه"
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 16:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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