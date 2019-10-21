تدمير مخبأ للإرهابيين بسكيكدة

الجزائر-كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد بسكيكدة ، مخبأ للإرهابيين يحتوي على ملابس وأغراض مختلفة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه : "في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة تايوسام، ولاية سكيكدة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، يوم 20 أكتوبر 2019، مخبأ (1) للإرهابيين يحتوي على ملابس وأغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتمنراست/ن.ع.6، "(2800) لتر من الوقود الموجه للتهريب".

من جهة أخرى، "أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لسبعة (7) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالقالة/ن.ع.5، في حين تم توقيف خمسة (5) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تيارت و غليزان/ن.ع.2".