المخطط الوطني للتشجير : زيارات ارشادية و عمليات ابواب مفتوحة لفائدة الصحافة الوطنية

الجزائر- ستنظم عديد الادارات التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري يومي 21 و 22 اكتوبر 2019 عملية ابواب مفتوحة لفائدة الصحافة الوطنية و ذلك في اطار البرنامج الوطني للتشجير، حسبما افاد به اليوم الاحد بيان للوزارة .

و اوضح ذات المصدر انه في اطار البرنامج الوطني للتشجير تحت شعار "شجرة لكل مواطن" ستشرف كل من المديرية العامة للغابات و مجمع الهندسة الريفية و المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية و المعهد الوطني للبحث الفلاحي على فتح ابوابهم امام الصحافة في شكل زيارات ميدانية .

كما اشار البيان الى ان الصحافة الوطنية ستدعى كذلك للقيام بزيارة ارشادية الى الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة) و على مستوى مخابر المعهد الوطني للأبحاث الغابية و زيارة اخرى لمشتلة مجمع الهندسة الريفية.

للتذكير ان هذا البرنامج الذي يهدف الى غرس 43 مليون شجرة عبر التراب الوطني يندرج في اطار اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة للأغذية و الزراعة.

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كما تجدر الاشارة الى ان الهدف من هذا البرنامج الوطني يتمثل في تعزيز المساحات الخضراء على مستوى المدن و تشجير المناطق التي تضررت من الحرائق خلال الصيف الماضي على مستوى المساحات الغابية.

و تابعت الوزارة في بيانها ان ذلك من شانه ان يترجم من خلال "تحويل الاراضي المتدهورة و الجرداء من الاشجار الى فضاءات بيئية مقاومة و متعددة الوظائف تكون قادرة على المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي و الوطني".

كما يتعلق الامر -حسب الوزارة- ب"حبس كميات هامة من الكربون و حماية الاراضي من الانجراف جراء الماء والرياح و المحافظة على التنوع البيئي و تحسين الاطار المعيشي للمواطنين".