Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 13:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر- سلم ارهابي نفسه يوم الأحد للسلطات العسكرية بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر انه في "إطار مكافحة الارهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، اليوم 20 أكتوبر 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى ناجي عبد الرحمان المكنى محمد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين".

وأضافغ البيان أن هذه النتائج "تأتي لتؤكد مرة أخرى فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.

كلـمات مفتـاحيــة :
ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 13:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.20

لوكال يشارك في الجلسات العلنية للجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن

19.10.20

جيدو/ بطولة العالم-2019 (اواسط): الجزائر تحتل المركز ال33 في منافسات الفردي

19.10.20

ولاية الجزائر: ملعب دالي إبراهيم يستفيد من ميزانية إضافية بقيمة 7 مليار سنتيم

19.10.20

الألعاب العالمية العسكرية: المنتخب الجزائري يكتسح نظيره الأمريكي (8-0) ويتأهل لربع النهائي

19.10.20

ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

19.10.20

توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 30 كلغ من الكيف المعالج بباتنة, تبسة وتلمسان (وزارة…

الأكثــر قـراءة

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.17

سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"

19.10.17

مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى "راسخة" في ذاكرة الشعب الجزائري

19.10.17

تنصيب المندوبين الولائيين للسلطة المستقلة للانتخابات والشروع في تكوينهم

19.10.17

عين تموشنت: إحباط محاولتين للإبحار السري وتوقيف 18 مرشحا للهجرة غير الشرعية