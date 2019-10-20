ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

واوضح ذات المصدر انه في "إطار مكافحة الارهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، اليوم 20 أكتوبر 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى ناجي عبد الرحمان المكنى محمد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين".