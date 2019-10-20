ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

واوضح ذات المصدر انه في "إطار مكافحة الارهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، اليوم 20 أكتوبر 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى ناجي عبد الرحمان المكنى محمد، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين".
وأضافغ البيان أن هذه النتائج "تأتي لتؤكد مرة أخرى فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.