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توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 30 كلغ من الكيف المعالج بباتنة, تبسة وتلمسان (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 13:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 30 كلغ من الكيف المعالج بباتنة, تبسة وتلمسان (وزارة الدفاع)

الجزائر- أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود, أمس السبت بكل من باتنة, تبسة وتلمسان, تاجري مخدرات وضبطت 36 كيلوغرام من الكيف المعالج, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 19 أكتوبر 2019 بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود, تاجري (02) مخدرات وضبطت 36 كيلوغرام و160 غرام من الكيف المعالج و4250 خرطوشة لبنادق الصيد, خلال عمليات منفصلة بكل من باتنة وتبسة (الناحية العسكرية الخامسة) وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)".

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من جهة أخرى, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "سبعة (07) أشخاص وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع ومعدات للتنقيب عن الذهب بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة), في حين أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 45 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من سكيكدة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة) ومستغانم (الناحية العسكرية الثانية), كما تم توقيف 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بجانت (الناحية العسكرية الرابعة)".

آخر تعديل على الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 13:57
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توقيف تاجري مخدرات وحجز أزيد من 30 كلغ من الكيف المعالج بباتنة, تبسة وتلمسان (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 13:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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