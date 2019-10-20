وزارة التربية تحدد رزنامة العطل المدرسية و تاريخ الدخول المدرسي المقبل 

الجزائر - حددت وزارة التربية، يوم السبت في بيان لها، رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2019 - 2020 وتاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020 - 2021.

بالنسبة لعطلة الخريف فستمتد من 29 أكتوبر 2019مساء الى 3 نوفمبر 2019 صباحا، في حين أن عطلة الشتاء حددت من يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 مساء إلى يوم الأحد 5 يناير 2020 صباحا.

أما عطلة الربيع فحددت من يوم الخميس 19 مارس 2020 مساء إلى يوم الأحد 5 أفريل 2020 صباحا.

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و بخصوص عطلة الصيف للموسم الدراسي الجاري فستكون ابتداء من يوم الخميس 2 يوليو 2020 مساء بالنسبة للأساتذة. أما بالنسبة للإداريين فتبدأ عطلة الصيف بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القبول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي.

وأوضح المصدر ذاته أن عطلة الصيف بالنسبة للإداريين تتم وفق المناطق وتحدد كالتالي: المنطقتان الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 16 يوليو 2020 مساءا و المنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 9 يوليو 2020 مساء.

من جهة اخرى، حددت الوزارة تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020 - 2021 لجميع المناطق بالنسبة للموظفين الإداريين يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 والأساتذة يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 أما بالنسبة للتلاميذ فسيكون الدخول المدرسي بالنسبة لهم يوم الأحد 13 سبتمبر 2020 صباحا.