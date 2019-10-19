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مكافحة الارهاب: الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 15:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
مكافحة الارهاب: الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

الجزائر- كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة، قرب الشريط الحدودي الجنوبي ببرج باجي مختار، مخبأ للأسلحة والذخيرة ، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي ببرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة) كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 18 أكتوبر 2019، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على :

- (02) رشاشين ثقيلين عيار 14.5 ملم

- (01) رشاش من نوع FM

- (01) رشاش من نوع PKT

- (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف 

- (02) بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف

- بالإضافة إلى سبعة (07) مخازن وشريطين (02) للذخيرة و(1421) طلقة من مختلف العيارات".

و شدد البيان أن هذه العملية تأتي "لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كافة ربوع الوطن للحفاظ على سلامة بلادنا وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها".

 

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مكافحة الارهاب: الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار
  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 15:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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