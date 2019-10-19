Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين بباتنة وسكيكدة

  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 13:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين بباتنة وسكيكدة

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، إثر عمليتي بحث وتمشيط بباتنة وسكيكدة، من كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليتي بحث وتمشيط بباتنة وسكيكدة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 أكتوبر 2019 خمسة (05) مخابئ للإرهابيين تحتوي على 20 لغما تقليدي الصنع، بندقية (01) صيد وبندقية (01) (carabine) غير صالحتين للاستعمال و63 طلقة من مختلف العيارات وكمية من البارود ومولد (01) كهربائي ومعدات تفجير وأدوية وأغراض مختلفة".

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس/ ن.ع 2 ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزوا 87 كيلوغرام و 28 غرام من الكيف المعالج وسيارة (01) سياحية، فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (23) شخصا وحجزت سيارة (01) رباعية الدفع و مولدين (02) كهربائيين و مطرقتي (02) ضغط وجهازين (02) لكشف المعادن".

إقرأ أيضا : توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بباتنة

وأضاف البيان ذاته أنه "في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ70 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشنت/ن ع 2، سكيكدة والطارف/ن ع 5، كما أوقف عناصر الدرك الوطني و حرس الحدود 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان/ ن.ع.2 وغرداية/ ن.ع.4".

كلـمات مفتـاحيــة :
كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين بباتنة وسكيكدة
  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 13:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.19

أدرار : جهود كبيرة للشيخ مولاي أحمد الطاهري الإدريسي في خدمة المرجعية الوطنية الدينية

19.10.19

أسبوع من الأنشطة الثقافية

19.10.19

كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين بباتنة وسكيكدة

19.10.19

مشاركة الفيلم الصامت "سينابس" لنور الدين زروقي في مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير

19.10.19

حوادث المرور: وفاة 19 شخصا وإصابة 34 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

19.10.19

تربية: انطلاق التسجيلات الخاصة بمترشحي الامتحانات الوطنية بداية من 22 أكتوبر الجاري

الأكثــر قـراءة

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.17

مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى "راسخة" في ذاكرة الشعب الجزائري

19.10.17

تنصيب المندوبين الولائيين للسلطة المستقلة للانتخابات والشروع في تكوينهم

19.10.17

سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"

19.10.14

المهرجان الدولي ال11 للموسيقى السمفونية: أداء راق للفرق التشيكية والمصرية والفرنسية