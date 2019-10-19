تربية: انطلاق التسجيلات الخاصة بمترشحي الامتحانات الوطنية بداية من 22 أكتوبر الجاري

الجزائر - أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، أن التسجيلات الخاصة بمترشحي الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2020/2019 ستنطلق بداية من 22 أكتوبر الجاري وتتم عبر أرضية رقمية متواجدة على مستوى المؤسسات التربوية.

وكشفت الوزارة في ببيان لها أن عملية تسجيل المتمدرسين المعنيين باجتياز امتحان نهاية الطور الابتدائي وشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا ستكون ما بين 22 أكتوبر و 10 نوفمبر.

وأوضحت أن عملية التسجيل ستتم على مستوى المؤسسات التربوية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي للوزارة، حيث "يقوم مديرو المؤسسات بتسجيل تلاميذهم".

وبخصوص المترشحين الأحرار، ستتم عملية التسجيل في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا ما بين 22 أكتوبر و 21 نوفمبر القادم عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات: bac.onec.dz //:http و bem.onec.dz //:http

كما أبرزت الوزارة أن اللجوء إلى هذه الأرضية الرقمية لقطاع التربية المندرج في إطار"التوسيع التدريجي والمستمر للخدمات التي يوفرها النظام المعلوماتي للقطاع"، يهدف إلى "التحيين الآني للمعلومات من جهة وإلى التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم وإعفائهم من مشقة عبء التسجيل وما كان يعتريه من أخطاء من جهة أخرى".

وفي ذات المنحى، ذكر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن توسيع الخدمات الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية "سيطال تدريجيا كل العمليات الكبرى وذلك ترشيدا للنفقات وربحا للوقت والجهد".