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توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتين زواتين و حجز أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج بحاسي مسعود

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات

 

الجزائر-أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الخميس بتين زواتين (برج باجي مختار), عنصري دعم للجماعات الإرهابية, فيما حجزت مفرزة أخرى بحاسي مسعود (ورقلة) أزيد من ثلاثة قناطير و نصف من الكيف المعالج, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني, يوم الجمعة, في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتين زواتين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار/ ن ع 6, يوم 17 أكتوبر 2019، عنصري دعم للجماعات الإرهابية و حجزت (03) هواتف نقالة، ومبالغ مالية تقدر بـ (588.000 دينار جزائري) و (22.000) فرنك إفريقي مالي."

و"في سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات عبر كافة التراب الوطني، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببلدية حاسي مسعود بولاية ورقلة/ن.ع.4 ، تاجر مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ(03) قناطير و(52) كيلوغرام، كانت مخبأة على متن شاحنة", يضيف البيان.

و تأتي هذه النتائج -حسب ذات المصدر- لـ"تؤكد مرة أخرى مدى اليقظة التي يتحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وعزمهم على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كافة التراب الوطني".

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توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتين زواتين و حجز أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج بحاسي مسعود
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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