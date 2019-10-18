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توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بباتنة

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 13:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بباتنة

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، امس الخميس بباتنة، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية، حسب بيان اوردته يوم الجمعة وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه :" في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 أكتوبر 2019، بباتنة/ن.ع.5 عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية".

واضاف انه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،  اوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حرس الحدود وعناصر الجمارك  خلال عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة) ، سبعة (07) أشخاص وحجزت شاحنتين(02) و سيارة (01)رباعية الدفع ودراجة (01) نارية  و(10)مولدات  كهربائية و(03)مطارق ضاغطة و (03) أكياس من مادة السيانيد ورقائق الألمنيوم و (03) هواتف نقالة بالإضافة إلى كمية تقدر بـ (25) طنا من مادة الإسمنت ومواد للبناء موجهة للتهريب، فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة ، (03) أشخاص وحجزت  سيارة (01) سياحية ودراجة (01) نارية ومبلغ مالي يقدر بـ (31.850) دينار تونسي.

و في نفس السياق، ضبط حرس السواحل بالغزوات بالناحية العسكرية الثانية ، (65) كيلوغراما و (295) غرام من الكيف المعالج،  كما أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة ، محاولات تهريب (6332) لترا من الوقود،  بالإضافة إلى حجز (90) كيلوغراما و (230) غرام من الكيف المعالج.

و اشار البيان كذلك الى ان حرس السواحل بالقالة (الناحية العسكرية الخامسة) أوقفوا غطاسا(01) بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحري، فيما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية من جهة اخرى لـ (33) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران،  بني صاف ومستغانم بالناحية العسكرية الثانية .

كما تم ضبط (43) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت (الناحية العسكرية الثانية) وبشار (الناحية العسكرية الثالثة).

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توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بباتنة
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 تشرين1/أكتوير 2019 13:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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