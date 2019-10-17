المغرب-الجزائر: "الخُضر" يحطون الرحال بمدينة بركان

وجدة (المغرب)- حلّت بعثة المنتخب الجزائري للاعبين المحليين، اليوم الخميس، بمطار وجدة أنجاد، تحسبا لمواجهة المنتخب المغربي، يوم السبت 19 أكتوبر بالملعب البلدي لمدينة بركان (00ر20 سا)، لحساب إياب الدور التصفوي الأخير المؤهل لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين-2020.

وحظيت بعثة المنتخب الجزائري باستقبال حار من طرف مسؤولي الاتحادية الملكية المغربية لكرة القدم، الذين وفروا لها جميع الإمكانيات اللوجستيكية لتسهيل مهامها طيلة مقامها بالمغرب، حسب منشور الهيئة الفيدرالية المغربية.

وتحضيرا لهذا اللقاء الفاصل، كان أشبال المدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي، قد أجروا مساء أمس الاربعاء آخر حصة تدريبة لهم بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر). وكان أعضاء الطاقم الفني للمنتخب الوطني "أ" قد التحقوا بالمجموعة مباشرة بعد المقابلة الودية التي جمعت "الخُضر" بمنتخب كولومبيا بمدينة ليل الفرنسية.

ووفق موقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، فإن هذه الحصة التدريبة الاخيرة كانت "ثرية بالتمارين" و اختتمت بمواجهة تطبيقية "استفاد منها جيدا" زملاء محمد امين عبيد (شباب قسنطينة) الذي عوض حمزة بلحول (شباب بلوزداد) بسبب الاصابة.

ومن المقرر ان يعقد لودوفيك باتيلي يوم الجمعة ندوة صحفية ابتداء من الساعة 15ر19 بملعب بركان، بالإضافة الى برمجة منطقة مختلطة بحضور لاعبين اثنين.

كما سيتم السماح للإعلاميين بحضور ال15 دقيقة الاولى من الحصة التدريبية المقررة على الساعة 00ر20.

ومعلوم ان مقابلة العودة هذه بين المغرب و الجزائر ستقام بشبابيك مغلقة بعد نفاذ كل التذاكر، سواء تلك المطروحة للبيع على مستوى الشبابيك او عبر شبكة الانترنيت عبر البوابة الالكترونية "frmf.ma".

جدير بالذكر ان المنتخب الوطني الجزائري كان قد اكتفى في مقابلة الذهاب التي جرت بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة بنتيجة بيضاء (0-0). وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة المزدوجة الى نهائيات بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين-2020 بالكاميرون.