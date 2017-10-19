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آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 26 أكتوبر

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 18:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 26 أكتوبر أرشيف

الجزائر- أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر المقبل، سيكون يوم السبت 26 أكتوبر 2019 في منتصف الليل.

وأوضحت السلطة في بيان لها أنه "طبقا للمادة 140 من القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق لـ 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 19 - 08 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق لـ 14 سبتمبر 2019، فإن إيداع تصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين  (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وعليه فان آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم السبت 26 اكتوبر 2013 في منتصف الليل".

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وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين بشروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية "الواردة في المادة 87 من الدستور والتي تحيل إلى شروط أخرى تضمنها القانون العضوي رقم 16 - 10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 19 - 08، حيث تشترط المادة 139 أن يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل تسليم وصل، وأن يتضمن هذا التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، كما يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمادة المذكورة أعلاه، وأن المادة 142 من نفس القانون تلزم المترشح تقديم في نفس الوقت استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مصادق عليها من طرف ضابط عمومي".

وطلبت ذات الهيئة من المترشحين "أخذ موعد مسبق للتكفل وتحديد عملية الاستقبال وملء الاستمارة المتعلقة ببيانات المترشح والمرافقين له وأرقام المركبات التي سيتم استعمالها في إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية"، ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 37.61.37 (21)، 59.71.37 (21)، 98.71.37 (21) أو عبر البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

آخر تعديل على الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 19:28
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آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 26 أكتوبر
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 18:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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