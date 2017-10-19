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الأحداث الفظيعة التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 لا تزال راسخة في ذاكرة الجزائريين

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 14:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

تيسمسيلت - أكد عضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا إبان ثورة التحرير المجيدة المجاهد عبد الرحمان شعلال يوم الخميس بمدينة لرجام (تيسمسيلت) بأن الأحداث الفظيعة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961 لا تزال إلى حد الساعة راسخة في ذاكرة الجزائريين.

وأوضح السيد شعلال خلال تقديمه لمداخلة في إطار إحياء اليوم الوطني للهجرة بأن "إحياء الجزائريين لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 هو استذكار وعرفان كبير منهم بالتضحيات التي قدمها المهاجرون بفرنسا".

وأشار الى أن "ما لا يقل عن 18 ألف جزائري كان يناضل ضمن فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا" مضيفا أنه تم في ليلة 17 أكتوبر توقيف 15 ألف جزائري خلال هذه المظاهرات التي راح ضحيتها المئات من الجزائريين الذي تم رميهم في نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتحدث السيد شعلال في مداخلته كذلك عن القرار "العنصري" لرئيس شرطة باريس موريس بابون من خلال فرض حظر التجوال على الجزائريين بعد الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا والذي اعتبره ذات المجاهد "استثناء عنصريا" ضد الجزائريين الذين برهنوا تحديهم للمستعمر من خلال مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي تحدت القيادة والحكومة الفرنسية وأثبتت شجاعة وبسالة المهاجرين الجزائريين الذين ساهموا في تعزيز الصدى الكبير للثورة التحريرية المجيدة عبر العالم.

كما تطرق نفس المتحدث الى دور المهاجرين الجزائريين أثناء حرب التحرير والدعم المالي الذي قدموه للثورة والقمع الذي واجهت به فرنسا تحركاتهم.

وللإشارة تميزت مراسم إحياء الذكرى ال58 لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي أقيمت ببلدية لرجام بحضور والي تيسمسيلت صالح العفاني بتنظيم معارض للصور سلطت الضوء على هذه الذكرى إلى جانب عرض شريط وثائقي حول الحدث وتكريم عدد من مجاهدي المنطقة.

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الأحداث الفظيعة التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 لا تزال راسخة في ذاكرة الجزائريين
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 14:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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