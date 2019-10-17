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كشف وتدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار وتدمير قنبلة تقليدية بباتنة

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 13:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
كشف وتدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار وتدمير قنبلة تقليدية بباتنة

الجزائر - كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي امس الاربعاء اثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار مخبأ للأسلحة والذخيرة في حين  دمرت مفرزة أخرى قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة ثنية الحمراء، بلدية الأرباع، ولاية باتنة، حسب ما اورده يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، وإثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار/ن.ع.6، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 أكتوبر 2019، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية (01) تكرارية و(20) صمام هاون عيار 82 ميليمتر، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ (248) طلقة و(25) كيلوغرام من مادة الأمونياك التي تستعمل في إعداد المتفجرات وجهازي (02) اتصال لاسلكيين، في حين دمرت مفرزة أخرى قنبلة (01) تقليدية الصنع بمنطقة ثنية الحمراء، بلدية الأرباع، ولاية باتنة/ن.ع.5.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار /ن.ع.6، (18) مولدا كهربائيا و(09) مطارق ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن، فيما كشف عناصر الدرك الوطني  بتبسة/ن.ع.5، ورشة لإعداد الأسلحة التقليدية وضبطوا أربع (04) بنادق صيد و(366) خرطوشة و(24) كيلوغرام من المواد المستعملة في إعداد وتعبئة الخراطيش.

وفي سياق آخر، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (20) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت/ن.ع.2.

من جهة أخرى في إطار المهام الإنسانية للجيش الوطني الشعبي وإثر نداء استغاثة من عائلة مواطن جرفته مياه واد الغيشة بالأغواط/ن.ع.4، انتشلت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مدعومة بمروحية بحث وإنقاذ، جثة المسمى "ق. مبارك"، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى الأغواط.

آخر تعديل على الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 13:19
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كشف وتدمير مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار وتدمير قنبلة تقليدية بباتنة
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 13:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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