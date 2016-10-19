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 وهران : ترحيل أكثر من 150 رعية من بلدان إفريقية إلى بلدانهم الأصلية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 17:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
 وهران : ترحيل أكثر من 150 رعية من بلدان إفريقية إلى بلدانهم الأصلية

وهران - تم نقل 153 رعية من بلدان إفريقية من جنسيات مختلفة أمس الثلاثاء إلى مركز العبور بولاية تمنراست لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وفق ما علم اليوم الأربعاء من مصادر متطابقة بولاية وهران.

وقالت مصالح الحماية المدنية التي أشرفت على العملية أن هذه الاخيرة مست عدة أحياء بوهران، لا سيما بوسط المدينة والحاسي. وقد تمت بالتنسيق بين العديد من المصالح بما في ذلك الحماية المدنية والأمن والدرك الوطنيين والهلال الأحمر الجزائري ومديرية النشاط الاجتماعي ومديرية الصحة والسكان ومصالح البلدية.

وقد اتخذت جميع التدابير اللازمة لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم في أحسن الظروف الإنسانية والأمنية، كما أشير إليه.

للإشارة تم القيام بوهران زهاء عشر عمليات ترحيل من هذا النوع منذ بداية العام الجاري مما سمح بإعادة ما يقرب من 3000 رعية إفريقية إلى بلدانهم الأصلية .

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 وهران : ترحيل أكثر من 150 رعية من بلدان إفريقية إلى بلدانهم الأصلية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 17:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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