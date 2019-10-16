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وفاة المجاهد عمار أكلي ادريس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

تيزي وزو- انتقل الى جوار ربه المجاهد عمار أكلي دريس,أحد مساعدي كريم بلقاسم على رأس جيش التحرير الوطني بمنطقة القبائل, يوم الأربعاء بقرية أيت حسان ببلدية حسناوة (تيزي وزو) عن عمر ناهز 92 سنة, حسبما علم لدى أفراد عائلته.

و عرف الفقيد الذي التحق بحزب الشعب الجزائري في سنة 1943, سجون الاستعمار حيث تم اعتقاله في العديد من المرات لاسيما في 29 مارس 1954 عشية اندلاع حرب التحرير الوطنية.

و كان عمار أكلي مسؤولا سياسيا في حزب الشعب الجزائري بمنطقة القبائل.

و بفضل التزامه بالقضية الوطنية, فقد كان وراء التحاق أبرز المناضلين الوطنيين المولودين بمنطقته, بالمنظمة الخاصة بمجرد تأسيسها.

و كرس هذا الفقيد الذي ولد يوم 21 أكتوبر 1927 كل حياته للتحضير للكفاح المسلح بمنطقته. و قد تقلد عدة مناصب مسؤولية لمساعدة القائد الاول للولاية الثالثة التاريخية في العديد من المهام.

كما تم ارساله الى الجزائر العاصمة ليدعم عبان رمضان في مهامه لفترة قصيرة ( من مارس الى يوليو 1955) قبل أن يلتحق بجبال في منطقة بوفاريك ثم بوعرفة قبل استدعائه من طرف كريم بلقاسم الى الولاية الثالثة.

و قد نشر الراحل مذكراته تحت عنوان "حياة و مذكرات مناضل" في 2017 .

 

 

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وفاة المجاهد عمار أكلي ادريس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 16:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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