وفاة المجاهد عمار أكلي ادريس

و عرف الفقيد الذي التحق بحزب الشعب الجزائري في سنة 1943, سجون الاستعمار حيث تم اعتقاله في العديد من المرات لاسيما في 29 مارس 1954 عشية اندلاع حرب التحرير الوطنية.
و كان عمار أكلي مسؤولا سياسيا في حزب الشعب الجزائري بمنطقة القبائل.
و بفضل التزامه بالقضية الوطنية, فقد كان وراء التحاق أبرز المناضلين الوطنيين المولودين بمنطقته, بالمنظمة الخاصة بمجرد تأسيسها.
و كرس هذا الفقيد الذي ولد يوم 21 أكتوبر 1927 كل حياته للتحضير للكفاح المسلح بمنطقته. و قد تقلد عدة مناصب مسؤولية لمساعدة القائد الاول للولاية الثالثة التاريخية في العديد من المهام.
كما تم ارساله الى الجزائر العاصمة ليدعم عبان رمضان في مهامه لفترة قصيرة ( من مارس الى يوليو 1955) قبل أن يلتحق بجبال في منطقة بوفاريك ثم بوعرفة قبل استدعائه من طرف كريم بلقاسم الى الولاية الثالثة.
و قد نشر الراحل مذكراته تحت عنوان "حياة و مذكرات مناضل" في 2017 .