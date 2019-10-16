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توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بالشلف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابين بباتنة والمدية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بالشلف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابين بباتنة والمدية

الجزائر- تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء بالشلف، من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى ، إثر عمليات بحث وتفتيش متفرقة بكل من باتنة والمدية، قنبلة تقليدية الصنع وثلاثة مخابئ للإرهابيين، حسب ما افاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 أكتوبر 2019، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بالشلف (الناحية العسكرية الاولى)، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى، إثر عمليات بحث وتفتيش متفرقة بكل من باتنة (الناحية العسكرية الخامسة) والمدية (الناحية العسكرية الاولى)، قنبلة (01) تقليدية الصنع وثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين تحتوي على أغراض مختلفة".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، "ستة (06) مولدات كهربائية وأربع (04) مطارق ضغط، بالإضافة إلى 300 غرام من الديناميت و248 غرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بأم البواقي (الناحية العسكرية الخامسة)، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما 3000 قرص مهلوس".

كما أوقف عناصر الدرك الوطني ببشار (الناحية العسكرية الثالثة)، "ثلاثة (03) أشخاص وحجزوا 26064 وحدة من مادة التبغ وشاحنتين (02)".

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من جهة أخرى،أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لستة (06) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بجيجل (الناحية العسكرية الخامسة)، فيما تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعنابة".

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف عنصري دعم للجماعات الارهابية بالشلف وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابين بباتنة والمدية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 15:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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