المدير العام للأمن الوطني يؤكد على ضرورة تعزيز التنسيق مع الشركاء الأمنيين في محاربة الجريمة

وأوضح ذات المصدر أن السيد أونيسي شدد خلال إشرافه على لقاء توجيهي لفائدة إطارات ومستخدمي الشرطة من مختلف المصالح العملياتية التابعة للجهة الغربية للوطن بأمن ولاية وهران، على "ضرورة تعزيز التنسيق مع الشركاء الأمنيين في محاربة الجريمة مع تفعيل قنوات الاتصال مع المواطن ومختلف الهيئات وممثلي المجتمع المدني والجمعيات التي تنشط في مجال التوعية والتحسيس، باعتبار ذلك عاملا هاما لإشراك المواطن في المعادلة الأمنية وحماية المجتمع من كل أشكال الجريمة".
وأضاف أن مصالح الأمن الوطني "ستعمل بكل حزم للتصدي لكافة أشكال الجريمة، بفضل الاعتماد على العنصر البشري الكفء والتكوين العصري والوسائل والإمكانيات الحديثة والمتطورة"، مذكرا بضرورة "تعزيز التواجد الأمني لمصالح الشرطة عبر كامل التراب الوطني لتحقيق التغطية الأمنية الشاملة".
وفي ذات السياق، أشاد السيد أونيسي بـ"الجهود التي يبذلها أفراد الشرطة في الميدان، خدمة لأمن المواطن وحفاظا على الممتلكات"، داعيا إلى "مواصلة بذل المزيد من الجهود" ومنوها في الوقت ذاته بـ"احترافية عناصر الشرطة التي تؤدي مهامها وفق ما ينص عليه الدستور".
وأكد المدير العام للأمن الوطني أن "التكفل بالجانب الاجتماعي والصحي لمستخدمي الأمن الوطني، ذوي الحقوق وكذا متقاعدي الشرطة يعد من بين الأولويات مع العمل على تحسينها وتعزيزها وذلك بهدف تحفيز منتسبي الأمن الوطني في أداء مهامهم بأكثر فعالية وترسيخ روح الانتماء لجهاز الشرطة لديهم".
وبذات المناسبة، أشرف السيد أونيسي على حفل تسليم مقررات استفادة من السكنات بصيغة "عدل" (وكالة تحسين وترقية السكن) لفائدة 335 موظف شرطة من مختلف الرتب، العاملين بناحية الغرب وذوي الحقوق وكذا من متقاعدي الشرطة وذلك بحضور وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، ووالي ولاية وهران، عبد القادر جلاوي .