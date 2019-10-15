رئاسيات: تعليميات الى منسقي المندوبيات الولائية للتحقق من شكاوى بشأن خروقات في عملية اكتتاب التوقيعات

الجزائر- أسدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء تعليمات الى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة بعدد ولايات الوطن بغرض "التحقق من فحوى شكاوى تخص خروقات في عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح مترشحين لرئاسة الجمهورية" وفق بيان لذات السلطة .

وأوضح البيان انه "تبعا لإخطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 بشان خروقات تكون قد شابت عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات لرئاسة الجمهورية تتمثل في وقائع مزعومة لشراء توقيعات لفائدة راغبين في الترشح على مستوى بعض ولايات الوطن, أسدى رئيس السلطة تعليماته الى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة بالولايات المعنية بغرض التحقق من فحوى هذه الشكاوى". اقرأ أيضا: رئاسيات 12 ديسمبر: إجراءات جديدة لتيسير عملية التصديق على إستمارات اكتتاب التوقيعات

وأضاف المصدر ذاته ان هذا المسعى "سيمكن من اتخاذ كل الاجراءات القانونية المناسبة في حالة ثبوتها وفقا لما تنص عليه احكام القانون العضوي رقم 19 -07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 اوت 2016, المعدل والمتمم, والمتعلق بنظام الانتخابات".