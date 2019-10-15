إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

الجزائر - سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار، أمس الاثنين، كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، يوم الثلاثاء، في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم يوم 14 أكتوبر 2019، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار/ن.ع.3.

ويتعلق الأمر بالمسمى (توجي عثمان) المكنى (أبو سفيان) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013".

و في سياق متصل و"تبعا للعملية التي نفذتها يوم أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببلدية ثنية الحد، ولاية تيسمسيلت/ن.ع.2، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع أسلحة نارية، تم تحديد هوية هذا المجرم، حيث يتعلق الأمر بالمدعو (ملال أعمر) المكنى (ولاء) الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 2014".

و من جهة أخرى، ''كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتفتيش بالمدية/ن.ع.1، قنبلة تقليدية الصنع وستة (06) مخابئ للإرهابيين تحوي أغراض مختلفة، فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وباتنة/ن.ع.5''، يضيف المصدر ذاته.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "ضبط حرس الحدود خلال دورية تفتيش على الشريط الحدودي بتلمسان/ن.ع.2، (25) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (09) أشخاص بكل من الغزوات/ن.ع.2 والقالة/ن.ع.5", مثلما تضمنه البيان.