رئاسيات 12 ديسمبر: إجراءات جديدة لتيسير عملية التصديق على إستمارات اكتتاب التوقيعات

الجزائر - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، عن عدد من الإجراءات الجديدة بهدف تيسير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر المقبل.

وأوضحت السلطة في بيان لها أن هذه الإجراءات الجديدة تتضمن "توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية و لأي موظف آخر مفوض و مؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية".

كما يشمل هذا الإجراء الأمناء العامين للبلديات، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزاد العلني، المترجمين - التراجمة الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية.

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ولضمان "الحياد التام" للضباط العموميين المكلفين بعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات، قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "منع مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين من التصديق على استماراته الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية".

كما قررت ذات الهيئة "منع الضابط العمومي العضو في مديرية المترشح لانتخابات رئيس الجمهورية من التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطة عن اتخاذها "كل الإجراءات اللازمة من أجل تمديد ساعات عمل المصالح المعنية بالتصديق على استمارات الاكتتاب الى غاية الساعة الثامنة مساءا طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت".